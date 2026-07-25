Video Chiudere la carriera a Napoli? Di Lorenzo: “E’ casa, se la società vorrà…”

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Di Lorenzo parla del futuro: il capitano apre alla possibilità di chiudere la carriera a Napoli.

Alla domanda sulla possibilità di concludere la propria carriera con la maglia del Napoli, Giovanni Di Lorenzo non ha nascosto il forte legame che lo unisce alla città e al club. Il capitano azzurro, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro-Folgarida, ha ribadito il proprio senso di appartenenza, lasciando intendere che la sua volontà sarebbe quella di proseguire il più a lungo possibile l'avventura in azzurro.

Di Lorenzo ha risposto con parole chiare sul suo futuro: "Mi piacerebbe, è l'ottava stagione qui, è veramente casa, mi piacerebbe e vedremo, le cose nel calcio cambiano velocemente, non lo sappiamo, ma sto bene qui e mi piacerebbe. Se anche alla società farà piacere non ci saranno problemi. Al Di Lorenzo del Matera... è passato tanto tempo, ho affrontato difficoltà, mi hanno aiutato ad arrivare però qui, direi di continuare a credere nel sogno di arrivare qui".