Rinnovo Vergara, Di Lorenzo: “Che felicità! In futuro la fascia…”
Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa da Dimaro in vista della stagione appena iniziata. Il capitano del Napoli, tra i vari temi, ha parlato anche del rinnovo di contratto di Antonio Vergara fino al 2031. Di seguito le sue dichiarazioni.
Oggi ha rinnovato Vergara, cosa gli hai detto? È un gruppo che ha vinto tanto, come vi motivate di nuovo?
"La motivazione è aver provato cosa significa vincere a Napoli, siamo tutti ben concentrati sulla stagione, vogliamo regalare altre gioie ai tifosi. C'è poco da motivare. Su Antonio sono molto contento, è un ragazzo che ha avuto difficoltà all'inizio, ma poi ha dimostrato quando serviva che è importante, lavora, non è cambiato dopo i fari puntati addosso e deve continuare, senza accontentarsi, ma ha la testa giusta per fare il suo percorso. Sono contento del rinnovo, è un napoletano tifoso del Napoli, è difficile trovare altri così".
Vergara è il tuo erede come capitano?
"È presto, ci sono ancora io (ride, ndr), però è bello in futuro vedere un giocatore del vivaio con la fascia".
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