3-5-2 senza Neres? Orsi a sorpresa: "Penso a un altro modulo per la Lazio"

vedi letture

Nando Orsi, ex portiere e oggi opinionista, dice a Radio Marte: “Con l’infortunio di Neres, il Napoli dovrà fare i conti con i giocatori che ha a disposizione. Certo, l’assenza del brasiliano fa perdere in qualità la fascia sinistra, già reduce dall’addio di Kvaratskhelia, ma non bisogna farne una tragedia. Conte saprà di volta in volta chi mettere in campo per dare al Napoli la soluzione migliore".

Orsi in diretta radio ha aggiunto: "Praticabile anche il cambio modulo, con un 4-3-2-1 magari, con Politano e Raspadori più vicini a Lukaku, o una doppia punta. Insomma il Napoli le soluzioni le ha. Viste le assenze, è possibile che il Napoli giochi una gara più accorta. La Lazio ha due esterni molto bravi, Isaksen e Zaccagni. Baroni in pratica gioca con quattro attaccanti, il Napoli deve uscir fuori dalla prima pressione con abilità. la Lazio gioca in intensità, il Napoli invece è più compassato. Raspadori sull’esterno mi sembra molto adattato, giocando invece più vicino a Lukaku potrebbe anche alleggerire il belga di gran parte del lavoro sporco. Per Lukaku è difficile smarcarsi dal pressing avversario, inoltre il belga non ha piedi buonissimi, sarebbe fondamentale affiancargli un altro attaccante con il quale potrebbe andare più spesso a rete”.