Chiariello: “Il Napoli deve sostituire Buongiorno! Solet è il mio preferito"

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Chiariello indica Solet come priorità e fa il punto sul mercato del Napoli.

Nel corso di un intervento pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato le priorità di mercato del Napoli, soffermandosi soprattutto sulla necessità di rinforzare il reparto difensivo dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Il giornalista ha poi espresso il proprio punto di vista anche sulle altre operazioni che la società azzurra dovrebbe completare per consegnare ad Allegri una rosa competitiva.

Chiariello indica le priorità per completare la rosa

"Non si può non sostituire Buongiorno, ma chi c'è? Ndicka della Roma costa troppo, impossibile. Hien è difficile da prendere. Ci sono però Lucumi del Bologna che ha fatto un ottimo Mondiale con la Colombia e Solet dell'Udinese che è il mio preferito. Il difensore centrale però non è l'unico acquisto da fare. Falcone al posto di Milinkovic-Savic va bene se il titolare è Meret. Io il ragazzo del Catanzaro, il toro Favasuli lo vedo bene. Spero che rimangano anche Hasa e Vergara che si ritaglierà il suo spazio. Non chiedo molto: un difensore come Solet, un portiere di riserva, un terzino di riserva, a centrocampo stiamo bene se resta De Bruyne. In attacco via uno tra Lucca e Lukaku e dentro Zeballos se parte Lang".