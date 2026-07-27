Del Genio su De Bruyne: “Sento dire ‘cammina’, c’è pregiudizio e poca conoscenza”

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Paolo Del Genio, nel corso di Speciale Dimaro su Canale 8, ha parlato di Kevin De Bruyne e delle scelte di Allegri

Paolo Del Genio, nel corso di Speciale Dimaro su Canale 8, ha parlato di Kevin De Bruyne e delle scelte di Allegri: "De Bruyne? Era ironico Allegri quando diceva "abbastanza bravo". Il discorso sul fatto che non si valutano i giocatori vale per tutti. Non scherziamo neanche sul valutare De Bruyne, ma anche Anguissa e Lobotka. Posso capire Prisco o Baridó, che devi vederli e dai quali puoi rimanere colpito, ma mica De Bruyne. Anche Folorunsho puoi volerlo vedere, ma lo conosci: hai preparato partite contro Folorunsho e anche contro Cheddira. Approfondire allenandoli incide forse per un 5%.

Su De Bruyne ho sempre avuto il sospetto che se ne parlasse senza aver visto tante sue partite. Io ho guardato il City, subito dopo il Napoli: è un giocatore che gli appassionati conoscono come le proprie tasche. Ma ho la netta sensazione che, nonostante il calo degli ultimi anni, molti lo abbiano visto giocare molto poco. Sento giudizi che non c'entrano nulla con le sue caratteristiche e, anche se a volte giocherà bene, resterà comunque un pregiudizio nei suoi confronti. Oggi leggevo lo chef... che KDB cammina. Ma, con tutta la stima, non entriamo nelle questioni tecniche se le partite le vediamo solo ogni tanto...".