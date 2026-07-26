Alvino: "Giovane mi ha convinto, Allegri lavora sulle alternative. ADL? Molto sereno"

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Alvino promuove Giovane e Meret, analizza il Napoli di Allegri e commenta le parole di De Laurentiis.

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: “Contro la Carrarese ho apprezzato molto Giovane. Ha battuto il rigore con grande abilità e fin quando ha avuto la forma fisica per affrontare la partita, ha fatto bene.

Vergara? Ad Allegri piace trovare soluzioni diverse nelle posizioni dei singoli. Lo sta facendo con Giovane e con lo stesso Vergara. A me interessava vedere una forma migliore dei giocatori rispetto alla partita contro l’Arezzo. Nelle prossime tre partite ci saranno avversari di livello internazionale. L’obiettivo dev’essere quello di arrivare per la prima di campionato contro il Genoa con una formazione base in forma. Oggi il Napoli ha concesso poco, con un’ottima prova di Meret, pur giocando nel secondo tempo con una difesa sperimentale.

Allegri, per adesso, gioca con il 4-3-3. Ma ciò non toglie che nel corso della stagione possa cambiare. Spetterà all’allenatore prendere la decisione su quale modulo usare, alla luce anche del materiale umano che avrà a disposizione.

L’intervista al presidente De Laurentiis? Mi sembrava molto sereno, di solito quando sta così sa ciò che vuole e qual è l’obiettivo da raggiungere. Poi ha toccato l’argomento rinnovo con il Trentino, è una questione che resta aperta”.