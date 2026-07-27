Caiazza: "Ho incontrato Canonico, ecco cosa mi ha detto sugli infortuni e su Conte"

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Il giornalista Salvatore Caiazza ha raccontato alcuni retroscena legati all'addio dell'ex responsabile dello staff medico del Napoli,

Nel corso di Speciale Dimaro su Canale 8, il giornalista Salvatore Caiazza ha raccontato alcuni retroscena legati all'addio dell'ex responsabile dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico, soffermandosi sulle circostanze che hanno portato alla separazione con il club: «Quando è finita la conferenza di Allegri al San Carlo, ho incrociato Canonico. Gli ho chiesto: "Allora, tutto a posto? Che succede?". Mi rispose: "No, il presidente mi vuole incontrare"».

Però è proprio vero quello che diceva Benítez: "Il calcio è un mondo di bugie". Quella frase mi ha fatto pensare che, alla fine, nonostante avesse ancora tre anni di contratto, non sarebbe stato confermato come responsabile dello staff medico del Napoli. Io adesso non so se De Laurentiis gli abbia davvero attribuito la colpa di tutti quegli infortuni. Però lui mi ha detto una cosa che, lo sapete, da cronista riporto perché mi interessa poco se qualcuno possa incollerirsi o meno.

Mi ha detto: «Ma secondo te, Salvatore, se una persona diabetica viene da me è perché si deve curare? È colpa mia se è diabetica? E lì si sono fatti male, li ha fatti male lui, con determinati lavori fisici. Poi volevano da me che facessi miracoli». E ragazzi, alla fine il troppo ha pagato. Appena è andato via Conte non c'erano proprio più i presupposti per rimanere. Alla fine se n'è andato. Anzi, se n'è andato... è stato cacciato."