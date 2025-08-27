Adani: "L'Inter va rigenerata, ma non ricostruita. Per me parte alla pari col Napoli"

Adani: "L'Inter va rigenerata, ma non ricostruita. Per me parte alla pari col Napoli"
Ieri alle 22:40Le Interviste
di Francesco Carbone

Nel corso di 'Viva el Futbol', l'ex calciatore Daniele Adani commenta così il momento dell'Inter dopo la netta vittoria sul Torino: "Io sull’Inter non ho dubbi, va rigenerata ma non ricostruita. Ha tenuto tutti i giocatori forti e ha aggiunto giovani forti. Secondo me non parte dietro, ma pari al Napoli. Certo nel momento in cui c’è una delusione piomba il pessimismo e nel momento in cui devi ripartire vedi le contendenti più pericolose, ma l’Inter un minuto prima di scendere in campo a Monaco era considerata tra le 8 squadre più forti d’Europa che poteva giocarsela alla pari col PSG. A me non sorprende questo esordio".