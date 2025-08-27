Adani: "L'Inter va rigenerata, ma non ricostruita. Per me parte alla pari col Napoli"
Nel corso di 'Viva el Futbol', l'ex calciatore Daniele Adani commenta così il momento dell'Inter dopo la netta vittoria sul Torino: "Io sull’Inter non ho dubbi, va rigenerata ma non ricostruita. Ha tenuto tutti i giocatori forti e ha aggiunto giovani forti. Secondo me non parte dietro, ma pari al Napoli. Certo nel momento in cui c’è una delusione piomba il pessimismo e nel momento in cui devi ripartire vedi le contendenti più pericolose, ma l’Inter un minuto prima di scendere in campo a Monaco era considerata tra le 8 squadre più forti d’Europa che poteva giocarsela alla pari col PSG. A me non sorprende questo esordio".
Conte a Sky: "Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…"
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
DAZN
VS
Napoli
Cagliari
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
