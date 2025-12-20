Auriemma su Allegri: "Reazione vergognosa e cafona, e se l'avesse fatto Conte?"

Il giornalista Raffaele Auriemma a Stile Tv ha commentato il caso Allegri-Oriali: "Mi raccomando, non facciamo passare sotto silenzio la reazione avuta da Allegri, vergognosa, con nessun arbitro che se n'è accorto. Andava espulso subito con quella reazione volgare e cafona. Pensate se quella roba lì l'avesse fatta Conte, che cosa sarebbe successo? Il tam tam mediatico dei soliti soloni milanesi che cosa avrebbe prodotto? Ripeto, quello che ha fatto Allegri è una vergogna e va sottolineato sempre. Una punizione è necessario che la riceva, ma non una multa, perché guadagna fin troppi soldi. Devono squalificarlo un'altra volta", le sue parole. Nel pomeriggio, però, è arrivato il verdetto: dal Giudice Sportivo, solo 10mila euro di ammenda.

Auriemma ha aggiunto: "Queste cose le vedo in Serie D o in altre categorie, ma non in una semifinale di Supercoppa, a Riyadh, con 33 telecamere, e ti permetti di sbatterti in quel modo? Oriali è una persona pacifica, pensa se l'avesse avuta quella reazione con Conte...", le sue parole.