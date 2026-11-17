Adani punge: "Si è raccontato De Bruyne mediano come un'invenzione di Steve Jobs"

Lele Adani critica l'impiego di De Bruyne davanti alla difesa nel Napoli di Allegri, paragonando l'esaltazione della scelta alle invenzioni di Steve Jobs

Lele Adani, nel corso del podcast Viva el Futbol, ha criticato duramente la gestione tattica di Kevin De Bruyne nel Napoli di Massimiliano Allegri. L'ex difensore ha contestato soprattutto il modo in cui è stata raccontata la scelta di arretrare il belga davanti alla difesa, paragonando ironicamente l'enfasi riservata a questa soluzione alle grandi invenzioni di Steve Jobs. Adani ha poi richiamato la prestazione di De Bruyne contro l'Italia, sottolineando come il centrocampista riesca a esprimere al meglio le proprie qualità quando viene impiegato tra le linee.

Adani: "De Bruyne davanti alla difesa raccontato come un'invenzione di Steve Jobs!"

"Ma perché si è voluto raccontare, come quando Steve Jobs ha inventato l'iPhone, che mettere davanti alla difesa De Bruyne era lo sbarco sulla Luna, cioè l'invenzione del secolo? Perché si è voluto? A me non è dispiaciuto tra le linee... Non ha giocato malino con l'Italia tra le linee, cioè in quello che fa da vent'anni! Non perché tu non lo possa mettere lì per esigenza e anche per condivisione, ma si è voluto far passare come una genialata. Ripeto, l'iPod, tutte le invenzioni che aveva fatto Steve Jobs con Apple, mettere De Bruyne davanti alla difesa come chissà che genialata.

Ma voi avete visto che fottuta partita ha fatto Kevin De Bruyne ieri tra la linea di centrocampo e di difesa dell'Italia? Ma avete visto con che qualità, pulizia, anticipazione? Anche all'andata. Noi venivamo da una partita con super autostima e lui ci ha spezzato il blocco nettamente, solo con uno smarcamento, con un controllo orientato, con una corsa fatta giusta, con una distribuzione pulita, conclusioni di destro, di sinistro. Ha addirittura dribblato alla Ronaldinho sulla linea di fondo, con quella giocata a fine primo tempo, cercando di far passare il pallone sotto le gambe di Donnarumma. Un'arte calcistica tra le linee che imbarazza".