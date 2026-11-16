Del Genio: “Visto Hojlund? Gol di destro e sinistro! In un gioco offensivo sarà da classifica marcatori!”

Paolo Del Genio esalta la completezza di Rasmus Hojlund e critica la gestione dei vantaggi del Napoli da parte di Allegri

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto sul canale YouTube di Napolità soffermandosi sul rendimento di Rasmus Hojlund con la Danimarca e sulle difficoltà offensive del Napoli. Il centravanti azzurro, reduce dalla doppietta contro il Portogallo, ha mostrato ancora una volta le proprie qualità, che secondo Del Genio potrebbero emergere maggiormente in una squadra capace di creare più occasioni. Il giornalista ha inoltre criticato la gestione delle partite da parte di Massimiliano Allegri, soprattutto quando il Napoli riesce a portarsi in vantaggio.

Del Genio: "Hojlund può lottare per la classifica cannonieri. Allegri? Si fa prendere dal suo solito calcio"

Sulle qualità di Hojlund e sulla doppietta con la Danimarca: "Fa un gol di sinistro, uno di destra, un altro annullato e poi guadagna il rigore con un tuffo di testa straordinario. Quindi vedete che completezza! A volte noi diciamo: vabbè, è di destro, ma diamogliele anche di destro e di testa. In una squadra che produce più palle gol e gioca in maniera diversa è destinato anche a lottare per la classifica cannonieri. Intanto in Nations League è tra i primi lì. Il fatto che sia in lotta lì, altrimenti come lo spiegate?".

Cosa frena Allegri? "Quando segna si fa prendere dal suo calcio di sempre: proteggere quel gol e tutto ciò che ne consegue. Ma a volte non basta neanche il secondo. Pensate quanto è forte questa squadra, che va sul doppio vantaggio con Inter e Roma. Se avesse continuato con coraggio, chissà che vittorie stupende potevano arrivare. Il solito discorso: è la gestione che nel calcio di oggi, anche sul 2-0, non ti dà certezze. Una volta il catenaccio non si superava, ora anche le piccole hanno soluzioni e qualità per prenderti".