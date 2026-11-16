Hojlund-De Bruyne show, Impallomeni: "Non è un caso, filosofie di gioco diverse..."
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Stefano Impallomeni analizza il diverso rendimento di De Bruyne e Hojlund tra Napoli e Nazionali, sottolineando le differenze nella filosofia di gioco
Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sul diverso rendimento di Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund tra il Napoli e le rispettive Nazionali. Secondo Impallomeni, alla base delle differenze ci sarebbe soprattutto una diversa filosofia di gioco, che permetterebbe ai due calciatori di esprimere meglio le proprie qualità con Belgio e Danimarca.
Impallomeni: "De Bruyne col Belgio sembra più giovane di dieci anni! C'è una filosofia di gioco diversa"
"C'è un De Bruyne che sembra più giovane di 10 anni quando gioca col Belgio, così come Hojlund. Non è una cosa casuale, ma c'è una filosofia di gioco diversa, un gioco corale, che dà più soddisfazioni ai calciatori. Sono dei punti di riferimento in Nazionale. De Bruyne è fenomenale e non è ai titoli di coda come immaginavamo tutti".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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