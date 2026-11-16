Ruolo De Bruyne, Bonanni: "Non va imbrigliato! La posizione giusta se la trova lui"

Massimo Bonanni analizza il diverso rendimento di De Bruyne tra Napoli e Belgio, individuando nella libertà di movimento un fattore determinante

Massimo Bonanni, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sul diverso rendimento di Kevin De Bruyne tra Napoli e Belgio. Secondo Bonanni, le difficoltà del centrocampista azzurro potrebbero essere legate al ruolo e alle indicazioni tattiche ricevute da Massimiliano Allegri. In Nazionale, invece, il belga godrebbe di maggiore libertà nella scelta della posizione in campo.

Bonanni: "De Bruyne, se lo imbrigli in una zona di campo lo destabilizzi. In Belgio è libero"

"Sicuramente il problema del ruolo può destabilizzare. De Bruyne è un ragazzo che ha un'età in cui la posizione se la va a scegliere. Se lo imbrigli in una zona di campo, dandogli dei dettami tecnici precisi, lo vai a destabilizzare. Se gli fai fare come vuole, la posizione giusta se la trova. Nel Belgio gioca con serenità e si sceglie la posizione", le parole di Massimo Bonanni.