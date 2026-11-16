Cassano: "Visto De Bruyne?! Al Napoli fa il terzino e deve rincorrere la palla!"

Antonio Cassano critica l'impiego tattico di De Bruyne nel Napoli di Allegri e sostiene che il belga debba essere libero di esprimere il proprio talento

Antonio Cassano torna all'attacco di Massimiliano Allegri e delle scelte tattiche del Napoli. Nel corso del podcast Viva el Futbol, l'ex attaccante ha commentato il diverso rendimento di Kevin De Bruyne tra il club azzurro e il Belgio, con cui il centrocampista è stato protagonista durante la sosta per le Nazionali. Secondo Cassano, il talento del belga verrebbe limitato dai compiti difensivi richiesti nel Napoli, mentre un sistema di gioco più propositivo gli permetterebbe di esprimersi al meglio.

Cassano: "Visto De Bruyne?! Al Napoli fa il terzino e deve rincorrere la palla!"

"De Bruyne, quando c'è un'idea, è libero di testa e può giocare dalla metà campo in su, può giocare per i prossimi vent'anni. Se in Italia deve fare il terzino o andare a marcare il mediano basso dell'altra squadra, del Frosinone o del Lecce, è normale che fanno figuracce questi giocatori, che devono esprimere tutto il loro talento. Come? Con le idee e agevolandoli in determinate scelte. Non mettendoli a rincorrere la palla fino a dietro la porta!".