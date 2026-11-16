Bacconi fa notare: "Tra i giocatori più cercati nell'ultimo terzo non c'è Hojlund!"

Adriano Bacconi analizza le difficoltà offensive del Napoli: Hojlund poco coinvolto e nessun azzurro tra i giocatori più cercati nell'ultimo terzo di campo

Adriano Bacconi, match analyst, è intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, soffermandosi sulle difficoltà offensive della squadra di Massimiliano Allegri. Attraverso un'analisi statistica dei passaggi ricevuti nell'ultimo terzo di campo, Bacconi ha evidenziato lo scarso coinvolgimento di Rasmus Hojlund e degli altri attaccanti azzurri, sottolineando le difficoltà del Napoli nel raggiungere i propri riferimenti offensivi.

Bacconi: "Clamoroso, Hojlund non è tra i più cercati! Nessun giocatore del Napoli nei primi 15"

"Quali sono i giocatori più cercati in attacco, che ricevono di più nell'ultimo terzo di campo? Clamorosamente non c'è Hojlund! Non ci sono le distanze per arrivare al centravanti, il giocatore più cercato è Spinazzola, poi il solito De Bruyne e Politano. Ma mancano gli attaccanti in questa statistica. Nei primi 15 giocatori più cercati nell'ultimo terzo, delle prime sette squadre della Serie A, non ce n'è uno del Napoli. E questo la dice lunga sulle problematiche che ha il Napoli nel fare gioco e del perché poi difenda basso".