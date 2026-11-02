Adani: "Ve lo dissi dopo Monza: calmi! Con quel centrocampo devi fare di più..."

Juve-Napoli, l'analisi di Lele Adani sulla sconfitta dei partenopei per 2-0 ed una classifica sempre più brutta

Il Napoli perde contro la Juventus e affonda in classifica, staccata anche per il quarto posto Champions. Della deludente gara di Torino ne ha parlato alla Domenica Sportiva sulla Rai l'ex difensore e commentatore televisivo Lele Adani: "Alajbegovic è un campioncino, poteva andare avanti anche con lo 0-0 ma la giocata da campione permette ai bianconeri di andare in vantaggio. La Juve però ha meritato di vincere, ha tirato più del Napoli, Hojlund non si rimpiazza, ma tra tutti gli attaccanti in campo ha tirato solo Lucca e Vicario para altrimenti cambiava la partita.

Il centrocampo del Napoli però non ha confronti: Anguissa, De Bruyne, McTominay, dall'altro lato c'erano McKennie, Koop e Luiz. La Juve s'è sbloccata, ma vale lo stesso discorso che faccio col Napoli: servono 5 prestazioni di un certo tipo e 5 risultati tant'è che lo dicevo giustamente anche col Napoli quando vedevo troppi festeggiamenti per la vittoria col Monza e dicevo calmi perché a Monza si vince. Dal Napoli mi aspetto di più, la partita è stata anche bruttina, raramente una gara così brutta da squadre che puntano a stare nelle prime 4".