Napoli su Vicario, Sorrentino lo promuove: “Ha esperienza e qualità per una grande piazza”
Il futuro del reparto portieri del Napoli è uno dei temi più discussi in questa fase di mercato. Con Alex Meret e Vanja Milinković-Savić attualmente in rosa, la dirigenza sta comunque valutando l’inserimento di un nuovo profilo per alzare ulteriormente il livello della concorrenza interna. Tra i nomi seguiti c’è anche quello di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham ed ex Serie A, considerato una possibile opportunità per il presente e per il futuro del club azzurro.
L’analisi di Sorrentino su Vicario e Meret
Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato così la situazione: “Vicario è un portiere forte, è un portiere che comunque ha esperienza, è un portiere che ha dimostrato il suo valore, è un portiere che comunque è nel giro della nazionale italiana. Quindi secondo me, dopo un anno non esaltante, anche causato da un infortunio, io penso che Vicario sia un profilo da tenere in considerazione, un profilo importante. Meret? Gli addetti ai lavori sanno benissimo chi è Meret e cosa può dare. Ha vinto due Scudetti da titolare. Ha dimostrato che può essere un giocatore importante”.
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