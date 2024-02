ADL: "Dico una cosa da visionario... In futuro potrebbero servire due allenatori"

"La verità è che tutte queste partite se le potranno permettere solo quei club che avranno sotto contratto 40 giocatori tutti dello stesso livello".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La SuperLega e la Champions potrebbero a sua avviso coesistere? E' una delle domande poste oggi ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli intervenuto al 'Business of Football Summit', un evento promosso dal Financial Times che si sta tenendo oggi a Londra. Questa la sua risposta: "Ma secondo lei con tutte le partite del Mondiale per club, con l'aumento delle gare in Champions, con la non riduzione delle gare nelle leghe nazionali, avremo il tempo per fare i ritiri preparatori di pre-season o non lo avremo? La verità è che tutte queste partite se le potranno permettere solo quei club che avranno sotto contratto 40 giocatori tutti dello stesso livello. E adesso dirò una cosa da visionario: forse anche due allenatori, uno che mi faccia il campionato nazionale e le coppe nazionali e un altro che farà probabilmente la coppa della SuperLega, chi lo sa…”.

Poi De Laurentiis non ha risparmiato un attacco agli arbitri: "Io quando vedo il cartellino giallo mi fa ridere, mi fa tanta tenerezza. O il cartellino rosso che mi fa prima tenerezza e poi mi fa rabbia perché la classe arbitrale dovrebbe dipendere dai club e i club dovrebbero dialogare con essa affinché non sia una casta. Quando mi va a espellere un allenatore mi viene da pensare: 'Ma sei pazzo? Io ti mando a quel paese centomila volte...' L'allenatore deve essere multato, ma non può essere espulso. Noi sembriamo una barzelletta".