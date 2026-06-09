Ag. Gaetano: “Da play è da nazionale, che errore del Napoli. Consiglio di riprenderlo…”

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"Gianluca Gaetano? Pisacane ha avuto l'intuizione di metterlo in un ruolo in cui lui poteva esprimersi ad alti livelli". Lo ha detto il suo agente Mario Giuffredi intervenuto a Radio Crc. "Io credo che sia il play italiano più forte in assoluto: davanti alla difesa è diventato un giocatore che può dettare legge per i prossimi 6-7 anni. Per me il Napoli ha sbagliato a liberarsene così facilmente.

È un giocatore da Napoli, ho consigliato a Manna di riportarlo nel club azzurro. Mi aspetto che abbia un ottimo mercato: oggi è da Nazionale e da grande club. Ho consigliato anche Sebastiano Esposito a Manna: ritengo che sia un giocatore completo e molto forte".