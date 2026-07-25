Marchetti racconta Allegri: "Aperto al dialogo, ma se ne approfitti diventa bello tosto"

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Federico Marchetti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del metodo di lavoro di Massimiliano Allegri: "Il mister è più aperto al dialogo, ti dà, ma se vede che te ne approfitti poi diventa anche lui bello tosto. Quindi dà fiducia, ma se vede che sgarri poi sono dolori". Sul confronto con Antonio Conte ha aggiunto: "Sono due personalità completamente diverse. Entrambi hanno grandissima voglia di vincere, però hanno una modalità differente di gestire il lavoro, il rapporto con i media e con i calciatori".

Marchetti sulla questione portieri

Marchetti si è soffermato anche sulla situazione dei portieri del Napoli: "Il mister ha chiesto di valutarli entrambi e si sta soffermando parecchio anche con lui, evidentemente se lo vede in un certo modo ci sta pure che si ribaltino le cose".