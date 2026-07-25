Esposito si racconta: "Con Pisacane parlo in napoletano, rapporto nato dopo uno scontro"

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L'attaccante del Cagliari Sebastiano Esposito racconta alla Gazzetta dello Sport la scelta di trasferirsi in Sardegna e il legame con l'ambiente rossoblù.

Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Cagliari Sebastiano Esposito ha ripercorso la propria esperienza in Sardegna, spiegando di aver scelto personalmente questa destinazione e di trovarsi bene nell'ambiente rossoblù. L'attaccante ha descritto Cagliari come una piazza calda, capace di spingere la squadra grazie a una tifoseria molto presente allo stadio, sottolineando come dietro il club ci sia un vero e proprio popolo. Esposito ha poi spiegato di non amare la comfort zone e di preferire invece le sfide più complesse, motivo per cui, arrivando dall'Inter, avrebbe scelto proprio Cagliari come approdo più impegnativo possibile. Il giocatore ha aggiunto di aver trovato un gruppo sano e con voglia di lavorare, pur consapevole che confermarsi sarà più difficile che arrivare.

Il rapporto con Pisacane, nato da uno scontro

Esposito ha poi parlato del legame con il tecnico Pisacane, rivelando che tra loro il dialogo avviene spesso in napoletano quando sono da soli, e definendo il rapporto attuale ottimo: "Come ci parliamo? In napoletano. Quando siamo io e lui sempre. Ora va benissimo. Ha equilibrio ed è bravo nella gestione di spogliatoio e situazioni. Ma pensi che tutto è cominciato con uno scontro. In Verona-Cagliari mi fece riscaldare senza poi farmi entrare. Poi ci fu un diverbio. Allora sono andato nel suo stanzino a chiedergli spiegazioni. Ci siamo confrontati. E' uno schietto, vero. Ci siamo capitie adesso è un bel rapporto"