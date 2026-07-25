Calaiò: “Allegri non mi fa impazzire ma è la scelta giusta. Punto sulla sua voglia di rivalsa"

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Emanuele Calaiò analizza il Napoli di Allegri e parla a Il Bello del Calcio di De Bruyne, Champions e obiettivi stagionali.

Ai microfoni de "Il Bello del Calcio" per la rubrica “Il Diario di Dimaro”, l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha parlato di Allegri, del futuro di De Bruyne e di tanto altro.

Su Allegri: "Per mio gusto personale non mi fa impazzire dal punto di vista del gioco, ma sono d'accordo con la scelta di De Laurentiis: è una scelta che dà continuità a Conte. Punto tutto sulla sua voglia di rivalsa, di riscatto".

Sul maggior lavoro con la palla rispetto a Conte: "Quando i giocatori vengono intervistati li vediamo contenti. C'è molta serenità e tranquillità nell'aria".

Sulla Champions League: "La stagione del Napoli lo scorso anno è stata buona, nonostante tutto. La pecca è stata la Champions, pessima. Quest'anno l'obiettivo sicuramente sarà lottare fino alla fine in tutte le competizioni e andare anche avanti in Champions, Allegri ha esperienza in questo".

Sui pochi gol segnati dall'attacco: "Il Napoli ha un'ottima base, un parco attaccanti ottimo. Mi aspetto tanto da Alisson, da Neres, da Vergara e da Politano, il Napoli ha tanti esterni. Come diceva Conte, però, non hanno fatto tanti gol in carriera. Quest'anno dovranno contribuire non solo i centrocampisti come McTominay, ma mi aspetto tanto da loro [gli esterni, ndr]".

Su De Bruyne: "Penso che sia stato uno dei giocatori più forti degli ultimi 20 anni. Fossi allenatore, un giocatore con la sua qualità lo terrei sempre, ma bisogna essere bravi a valorizzare le sue qualità, magari avvicinandolo alla punta e alla porta. Un giocatore come lui può ancora servire a questo Napoli".

Sul Centenario: "C'è il peso? I giocatori ormai sanno che il Napoli è una certezza, è lì per lottare e dare fastidio alle altre. Quest'anno c'è da dare qualcosa in più per fare una grande stagione".