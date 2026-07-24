Pastore: "Mercato italiano lentissimo! I migliori di A sono scarti di Premier, vedi McTominay..."

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Giuseppe Pastore, giornalista, commenta il momento negativo della Serie A, testimoniato anche dal calciomercato che procede a rilento.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista Giuseppe Pastore: "Cosa ci lascia questa Coppa del Mondo? Il Mondiale è stato molto spettacolare, pieno di fuoriclasse, ombre, dubbi e polemiche, con discriminazioni contro l'Iran, ma dal punto di vista sportivo è stato spettacolare. Ha vinto la squadra che ha giocato il calcio migliore. Ci sono state favole incredibili, come Messi o Capo Verde. Vista la location, si è giocato maggiormente in USA, il calcio va verso la spettacolarizzazione. Mi è sembrata una serie tv con tanti personaggi, che ad un certo punto si incontrano e si scontrano. Questa mi sembra la strada intrapresa per le Nazionali.

La Serie A? Parte pianissimo quest'anno, pochi acquisti, qualcuno si muoverà dopo ferragosto. Alcuni giocatori più importanti degli ultimi anni sono scarti della Premier League come McTominay, Malen...Il personaggio della Serie A sarà Fabregas, ma attendiamo il 31 agosto. Il Napoli deve completare il proprio roster. Questa Serie A mi sembra The Hateful Eight è di Tarantino"