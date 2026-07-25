Insigne: "Col Lecce si è andati troppo per le lunghe. Ecco perchè ho scelto la Samp"

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Insigne si presenta alla Sampdoria: "Ho scelto storia e valore di questo club".

Lorenzo Insigne è pronto a ripartire dalla Sampdoria e lo fa con grande entusiasmo. In un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, l'ex capitano del Napoli ha spiegato le ragioni che lo hanno convinto ad accettare il progetto blucerchiato, soffermandosi anche sulla sua condizione fisica e sugli obiettivi personali e di squadra in vista della nuova stagione.

Insigne: "Sono pronto, voglio trasmettere entusiasmo"

"Avevo offerte dall'estero, ma dopo tre anni e mezzo a Montreal e con i figli che crescono non avevo più voglia di viaggiare. C'erano stati contatti con alcune squadre di Serie B che non mi convincevano e qualche discorso in Serie A, come con il Lecce, ma tutto andava troppo per le lunghe. Quando il mio agente mi ha parlato della Sampdoria gli ho detto subito di andare avanti. Al di là della categoria, ho scelto la storia e il valore di questo club. Abbiamo concordato una preparazione graduale con Corradi e lo staff sanitario. L'obiettivo è arrivare al massimo della condizione per l'inizio del campionato. Non sono più un ragazzino, ma sarò disponibile già per la Coppa Italia. Sto cercando di far capire a tutti quanto sia importante giocare in una piazza come questa. Bisogna affrontare la pressione con serenità: se si gioca con il peso addosso diventa tutto più difficile. Ogni volta che scenderemo in campo dovremo dare il massimo e trasmettere passione ai nostri tifosi".