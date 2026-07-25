Alvino: "Dubito Lukaku resti. Lucca? Deve cambiare atteggiamento"

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Carlo Alvino, giornalista, parla di Romelu Lukaku, di Lorenzo Lucca e anche del nuovo commissario della Nazionale Andrea Pirlo.

Carlo Alvino, intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro su Televomero, ha affrontato diversi temi, dal futuro dell'attacco azzurro alla scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale. "È inconcepibile dare la panchina della Nazionale italiana ad Andrea Pirlo. Avrei preferito Baldini, è un allenatore serio che non ha legami con nessuno ed è molto bravo. Pirlo non viene da stagioni esaltanti. La panchina dell'Italia dev'essere affidata a un tecnico federale o a un allenatore che ha un palmarès straordinariamente ricco".

Le parole di Alvino su Lukaku e Lucca

Il giornalista si è poi soffermato sul reparto offensivo del Napoli: "Faccio fatica a credere che Lukaku possa fare il terzo anno con il Napoli. Lucca ha una grande chance, quella di riscattarsi dopo il flop dell'anno scorso. Deve tirare fuori carattere e personalità, perché le qualità che ha le conosciamo tutti. La differenza la fanno l'approccio alla partita, il carattere e gli atteggiamenti. Se dimostrasse di essere da Napoli, il club farà bene a fare le sue valutazioni. Per me Giovane centravanti sarebbe un azzardo".