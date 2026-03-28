Ag. Marianucci: "Farà parte della Nazionale del futuro! Quando mi esprimo difficilmente sbaglio"

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"Fu così con Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, che alla fine si sono rivelati giocatori importanti per il Napoli".

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Luca Marianucci, ha parlato del difensore di proprietà del Napoli in prestito al Torino: "Per me sarà uno di quei difensori che faranno parte della Nazionale del futuro. Ho grande stima di lui e ci credo fortemente. Speriamo che finisca il campionato nel miglior modo possibile, poi l’anno prossimo si deciderà il suo futuro.

Ormai sono dieci anni che seguo giocatori del Napoli, e difficilmente mi sono sbagliato quando mi sono espresso positivamente. Fu così con Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, che alla fine si sono rivelati giocatori importanti per il Napoli. Mi sento di dire le stesse cose per Marianucci, poi vedremo il futuro.”