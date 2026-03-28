Caso Lukaku, Alvino: "Giocatore e Napoli fermi sulle loro posizioni, si va verso decisioni drastiche"

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"Una situazione di cui potevamo fare francamente a meno, visto che c'è un bell'ambiente e un bel clima attorno al Napoli".

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia, si è soffermato sul caso Lukaku: "Sapete che Romelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno, ha deciso in autonomia di restare in Belgio per recuperare una condizione fisica migliore senza l'autorizzazione del Calcio Napoli. La cosa non è stata presa bene dal Napoli, che multerà il calciatore. Ma la notizia che va valutata con grande attenzione è questa: martedì c'è la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno e se Lukaku non dovesse presentarsi la situazione diventa diffcile da prevedere. Il Napoli è fermo sulla sua decisione, non vuole concedere a Lukaku la possibilità di altetizzarsi in Belgio".

Il possibile scenario

"Lukaku sembrerebbe fermo sulla sua decisione di non tornare a Napoli. Al momento difficilmente ipotizzabili, ma scenari che vanno verso decisioni drastiche da parte del Napoli, che ripeto non ha gradito questa presa di posizione unilaterale da parte del giocatore. Una situazione di cui potevamo fare francamente a meno, visto che c'è un bell'ambiente e un bel clima attorno al Napoli".