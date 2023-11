Ag. Politano: "Voleva andarsene, ora vuole fare come Di Lorenzo"

"Matteo vuole ripercorrere la strada di Di Lorenzo rimanendo in azzurro molto a lungo”.

TuttoNapoli.net

Nella sua intervista rilasciata a TMW, l'agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, ha parlato anche del suo assistito, che ha rivelato di recente di come sia stato fondamentale il procuratore per la sua permanenza a Napoli nell'estate 2022: "Aveva avuto un primo anno con Spalletti non eccellente nei rapporti, voleva andare via. Poteva andare al Valencia da Gattuso. Quando mi sono accorto che la situazione poteva cambiare gli ho fatto capire che la strada migliore fosse rimanere in azzurro”.

E adesso c'è un contratto da rinnovare…

“Affronteremo spero a breve l’argomento nell’interesse del ragazzo e del Napoli. Matteo vuole ripercorrere la strada di Di Lorenzo rimanendo in azzurro molto a lungo”.

Queste invece le parole di Matteo Politano proprio sull'argomento del suo possibile addio: "Mario ha creduto in me. È stato tre giorni a casa mia quando dovevo cambiare agente. Abbiamo affrontato tante scelte insieme, soprattutto l’anno dello Scudetto quando avevamo fatto delle valutazioni e - conclude Politano - ha inciso molto nella mia decisione di rimanere: sapeva che sarebbe stato un anno speciale”.