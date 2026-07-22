Infortunio Buongiorno, prof. Castellacci: "Se stop è di 3 mesi, forse c'è dell'altro"

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L’ex medico sociale dell’Italia, il prof. Enrico Castellacci, recentemente ai Mondiali con l’Uzbekistan, dice la sua sull’infortunio di Buongiorno. Lo fa ai microfoni di Radio Marte: "Non posso esprimermi con precisione sull’infortunio di Buongiorno, ma se si parla solo di una lesione del menisco mediale si risolverebbe il tutto in un mese, al massimo in un mese e mezzo. Invece se si parla di 2-3 mesi, anche se non da fonti ufficiali, vuol dire che potrebbe esserci dell’altro. Ipotizzando, non avendo letto gli esami, se ci sono delle complicazioni, ad esempio legate alla cartilagine oppure perchè viene fatta una sutura meniscale allora ovviamente i tempi si allungano. Però dipende dal tipo di intervento reale che viene fatto e quello che c’è realmente nel suo ginocchio”.

“A giugno si è tolto una cisti al ginocchio? Qualcosa vuol dire. Onestamente è difficile essere corretto intellettualmente senza conoscere le cose con chiarezza. Forse, immagino, questo ginocchio non ha dato i risultati sperati dopo la prima operazione. In ogni caso un intervento chirurgico che fa saltare l’intera preparazione non è un buon segno per il ragazzo. In ogni caso conosco bene il prof. Cugat, abbiamo condiviso tanti congressi, pur avendo anche qualche volta teorie diverse E’ un medico in gamba, Buongiorno è in buone mani”.

“L’esperienza al Mondiale con l’Uzbekistan? Penso che Fabio abbia fatto un grande lavoro, visto anche il gioco che ha espresso la squadra. Per questo l’esperienza è stata estremamente positiva. Il Mondiale, ne ho fatti quattro, resta un’esperienza unica, i nostri ragazzi sono cresciuti, non erano abituati a platee così grosse e importanti. Comunque è stato veramente emozionante. Per concludere fatemi salutare il dott. Canonico, le cui strade, rispetto al Napoli, si sono divise. Gli mando un grande abbraccio, è un grande professionista”