Toni: “Infortuni non sono un alibi, il Napoli ha completamente sbagliato la Champions!”

vedi letture

Toni ha poi allargato il discorso anche al rendimento in campionato, sottolineando come l’obiettivo minimo debba essere la qualificazione alla Champions

L’ex attaccante Luca Toni è intervenuto nel corso di “Cose Scomode”, il talk di Aura Sport, per analizzare alcuni dei temi più caldi legati alla stagione del Napoli. Nel suo intervento, l’ex centravanti della Nazionale ha tracciato un primo bilancio dell’annata degli azzurri, soffermandosi soprattutto sul percorso europeo della squadra guidata da Antonio Conte: “Per me Conte è un grande allenatore, ma la Champions League l’ha persa non quando tutti erano infortunati. A Copenhagen eri 11 contro 10 e hai pareggiato. Lì non è questione secondo me degli infortuni, sei arrivato trentesimo su trentasei. Va bene gli infortuni, ma li hanno avuti un po’ tutti. Hanno proprio sbagliato la Champions e non per gli infortuni, è stata proprio sbagliata”. L’ex bomber ha quindi sottolineato come, a suo avviso, le difficoltà della squadra non possano essere attribuite esclusivamente ai tanti problemi fisici che hanno colpito la rosa nel corso della stagione.

Obiettivo Champions e dubbi sulla stagione

Toni ha poi allargato il discorso anche al rendimento del Napoli in campionato, sottolineando come l’obiettivo minimo debba essere la qualificazione alla prossima Champions League: “E poi dopo in campionato il Napoli deve per forza arrivare tra le prime quattro e secondo me deve comunque stare attento perchè il Napoli l’ho visto con il Verona e ha giocato male e vinto all’ultimo secondo”.

L’ex attaccante ha infine espresso una valutazione complessiva sulla stagione degli azzurri, spiegando come le aspettative fossero molto più alte dopo la vittoria dello scudetto e gli investimenti effettuati sul mercato: “La stagione per me non è bella perchè quando vinci lo scudetto, spendi tanto sul mercato e alcuni li vendi già a gennaio significa che qualcosa non ha funzionato”.