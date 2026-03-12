Galli: “Vergara si è imposto al Napoli solo perché i big sono finiti in infermeria”

Secondo Galli, il problema non riguarda soltanto le scelte dei club ma anche l’impostazione generale del sistema calcistico italiano.

In vista del playoff per il Mondiale che attende l’Italia tra due settimane, l’ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni Galli ha analizzato il momento del calcio italiano in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex estremo difensore ha espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla Nazionale dopo le recenti delusioni delle squadre italiane nelle competizioni europee. "Gli Azzurri rischiano di pagare le conseguenze e il fatto che in Serie A il 60%-70% di calciatori siano stranieri limita le scelte di Gattuso. I giocatori di valore italiani ci sono ma vengono utilizzati solo in circostanze eccezionali, cioè in concomitanza di infortuni altrui. Bartesaghi al Milan è una realtà ma a inizio stagione non doveva essere il titolare. Vergara si è imposto al Napoli solo perché i big sono finiti in infermeria. Palestra ha dovuto andare al Cagliari per trovare spazio. Manca il coraggio di rischiare".

Crede in un cambiamento a livello di impostazione federale? Galli scettico

Secondo Galli, il problema non riguarda soltanto le scelte dei club ma anche l’impostazione generale del sistema calcistico italiano. Alla domanda su un possibile cambiamento a livello federale, l’ex portiere ha espresso scetticismo, sottolineando come negli anni siano cambiate le persone ma non l’approccio di fondo. "Nel settore tecnico mutano le persone ma non la filosofia. Il bello sarà che, dopo la qualificazione al Mondiale, penseremo di essere nel giusto e così continueremo a restare nella mediocrità".