All. Pisa su Rao: "Ecco perché non gioca ancora nel Napoli"

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La sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia non cancella quanto di buono fatto da Emanuele Rao, ma per Paolo Bianco il giovane attaccante del Pisa ha ancora margini importanti di crescita. Nel post-partita, il tecnico nerazzurro ha analizzato la prestazione del classe 2006, sottolineandone soprattutto l’esperienza già accumulata nonostante la giovane età. «Emanuele è del 2006 e ha fatto già 100 partite in Serie B», ha ricordato Bianco, che da Rao si aspetta però un ulteriore salto di qualità. «Da lui mi aspetto di più in entrambe le fasi perché ha qualità di stare anche alla Fiorentina».

Bianco: “Rao ha tutto per determinare”

L’allenatore del Pisa ha quindi chiarito di non essere rimasto deluso dalla prova del suo giocatore. Al contrario, Bianco ha riconosciuto a Rao una prestazione positiva, evidenziando però ciò che ancora gli manca per affermarsi ai massimi livelli. «Gli manca un pezzo, quello che non lo fa ancora giocare nel Napoli. Ma lui ha fatto bene», ha spiegato. Nessuna rabbia, dunque, nei confronti del classe 2006, chiamato piuttosto a pretendere maggiormente da se stesso. «Deve voler di più da se stesso, fare di più, perché ha tutto per determinare», ha concluso Bianco, indicando nell’ambizione e nella continuità gli aspetti sui quali il giovane attaccante può ancora lavorare.