Dazn, Marinozzi: "Favasuli come Vergara un anno fa, servono volti nuovi e km freschi"

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Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista, ha parlato a Dazn del momento del Napoli: "Favasuli ha dato energie nuove, lo scorso anno è successo lo stesso con Vergara. Il Napoli ha bisogno di novità, il gruppo ha già tanti km nelle gambe. Trovare chi dà la scossa come Favasuli è la notizia migliore per il Napoli col Bologna".