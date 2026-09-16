Del Genio: "Nuovo centravanti? Due soluzioni in casa. Visto Allegri col Milan?"

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Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Lo scenario è questo. Inutile che lo dica io, lo possono dire tutti. Io sarei sorpreso da un'improvvisa esplosione di Lucca. Ma nel calcio succede questo.

Di sicuro siamo d'accordo che la cifra è stata spropositata, ma teniamo aperta la porticina della speranza per il suo rendimento in questa stagione. Ma se Lucca non convincerà ancora, c'è Neres e poi c'è Giovane, soluzioni alla quale è ricorso l'anno scorso Allegri al Milan. Quando andavano male le punte del Milan, infatti, lui ha cominciato a giocare con degli adattati nel ruolo di prima punta come Leao o Pulisic e magari farà lo stesso anche al Napoli. Ricordiamo che il Milan era secondo senza centravanti fino a dieci giornate dalla fine".

