Alla Cbs stroncano Allegri: "Calcio antiquato! Incapace nel gioco, fallimento totale!"

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"Il Milan non è andato in Champions, senza coppe da giocarsi e poteva concentrarsi solo sulla Serie A: questo verrà visto come un fallimento clamoroso"

Il capitombolo del Milan di Massimiliano Allegri ha fatto rumore anche fuori dall'Italia. I rossoneri con la sconfitta all'ultima giornata contro il Cagliari, hanno perso anche la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Lo studio di Cbs Sports Golazo si è soffermato soprattutto sulle responsabilità dell'allenatore: "C'è la sensazione che il calcio di Allegri sia antiquato e di certo non ha funzionato. Il Milan non è andato in Champions League, senza nessuna coppa da giocarsi e poteva concentrarsi solo sulla Serie A: questo verrà visto internamente come un fallimento clamoroso!

Chiamare Allegri per la sua esperienza, portare Luka Modric per la sua competenza, senza avere partite infrasettimanali... e nonostante ciò sono collassati nel finale di stagione. E inoltre c'è la loro incapacità di dominare la partita o comunque di giocare bene contro le squadre della parte destra della classifica, che li ha portati alla loro disfatta".