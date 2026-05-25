Del Genio: "Conte dice che voleva compattare l'ambiente, ma come se non ha fatto conferenze?"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte voleva compattare ma poi sta 8 mesi zitto e come compatti? Col pensiero? Con la magia?

Dice che voleva critiche costruttive, non so a chi si riferisce, ma raccontare i dati bassi offensivi, di tiri, di xG, di minuti, quello credo sia costruttivo. Altrimenti siamo al pensiero unico che è anche pericoloso come sappiamo. Lui aveva la possibilità settimanale di rispondere e fare conferenze. Perché è rimasto zitto 8 mesi?".