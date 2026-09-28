Graziani consiglia: "Un 3-5-2 con Lucca-Hojlund può aiutare la forza offensiva"

Francesco Graziani analizza il momento del Napoli, critica carattere e atteggiamento della squadra e propone un attacco con Lucca e Hojlund

Francesco Graziani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli per commentare i temi principali sugli azzurri: "Vedo una squadra con poco carattere, poco mordente, poca cattiveria. Di questo credo se ne sia reso conto lo stesso Massimiliano Allegri. È una squadra che dà l'impressione di non avere un'anima, al di là degli infortuni e del resto, e vedo qualche muso lungo di troppo... capisco che chi non gioca è dispiaciuto, però se sai che lo tieni dentro un progetto viste le tante partita, le cose dovrebbero cambiare.

Il cambio modulo, con passaggio alla difesa a tre, potrebbe aiutare?

"Sull'aspetto tattico: è importante perché in base ai giocatori che metti in campo, alle loro caratteristiche, ti devi cucire un vestito tattico addosso. Per esempio, se fai la difesa a tre e da un lato hai Di Lorenzo e dall'altro Olivera, allora le cose cambiano, perché la fase difensiva la fai meglio. Se invece hai Lang e Politano sugli esterni fai fatica a difendere, perché non sono questi i giocatori che ti possono dare una grande copertura. Se giochi con il 3-5-2 devi usare le due punte o mettere De Bruyne vicino ad Hojlund: quanto può migliorare la situazione con questo assetto tattico e con questi calciatori? Per me dovrebbero fare una scommessa un po' più concreta: far giocare Lucca e Hojlund davanti e vedere se la forza offensiva può aumentare", le parole di Francesco Graziani a Tele A.