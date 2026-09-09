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Allegri in conferenza stampa: leggi qui le sue parole
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Massimiliano Allegri, conferenza stampa del tecnico del Napoli dopo il match di Uefa Champions League giocato contro l'Arsenal al Diego Armando Maradona
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match tra Napoli ed Arsenal terminato a favore. A breve le sue parole.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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