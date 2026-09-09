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Allegri in conferenza stampa: leggi qui le sue parole

Allegri in conferenza stampa: leggi qui le sue paroleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 23:00Le Interviste
di Daniele Rodia
Massimiliano Allegri, conferenza stampa del tecnico del Napoli dopo il match di Uefa Champions League giocato contro l'Arsenal al Diego Armando Maradona

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match tra Napoli ed Arsenal terminato a favore. A breve le sue parole.