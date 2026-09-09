Napoli-Arsenal, Ambrosini: "Di più non poteva fare. Ora serve qualcosa in più nel gioco"

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Ambrosini analizza il ko del Napoli: risultato meritato, ma ora serve qualcosa in più.

Il Napoli si arrende all’Arsenal e comincia con una sconfitta il proprio cammino nella Champions League 2026/27. Al Maradona i Gunners si impongono per 1-0 grazie al gol realizzato da Odegaard al 75’. Subito dopo il triplice fischio, Massimo Ambrosini, presente allo stadio per commentare la partita su Prime Video, ha analizzato la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri e le differenze emerse tra le due formazioni.

Ambrosini: "Ora serve qualcosa in più dal punto di vista del gioco"

"Di più non poteva fare, viste le differenze dei valori in campo. Finché ha retto, come nel primo tempo, il Napoli è andato bene ma nel secondo tempo è venuta fuori l'Arsenal ed è stato tutto sofferenza. I Gunners hanno sprecato tre azioni, poi la palla l'ha avuta De Bruyne. Comunque risultato complessivamente meritato. Nelle ultime comunque ho visto lo spirito di voler giocare tutti assieme come nelle prime non si vedeva. Certo, tra assenti e chi deve crescere non è facile: ora serve qualcosa in più dal punto di vista del gioco, anche se lo sforzo è stato notevole e gli avversari di livello".