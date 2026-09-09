Napoli-Arsenal, Sosa: "La prestazione e l’atteggiamento mi sono piaciuti"

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Sosa promuove l’atteggiamento del Napoli e guarda con fiducia a Bologna e Fiorentina.

L’ex attaccante del Napoli Roberto “Pampa” Sosa, intervenuto a Tele A, ha commentato la sconfitta degli azzurri contro l’Arsenal al Maradona. Nonostante il risultato negativo, Sosa ha sottolineato gli aspetti positivi della prova della squadra, mostrando fiducia in vista dei prossimi impegni contro Bologna e Fiorentina.

Sosa guarda avanti: «Sono fiducioso verso Bologna e Fiorentina»

"L’uscita dei giocatori l’ho vista a petto in fuori. Il risultato conta, per carità, ma la prestazione e l’atteggiamento mi sono piaciuti. Nel primo tempo ha anche tirato abbastanza in porta e quindi sono fiducioso verso Bologna e Fiorentina"