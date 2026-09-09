Di Lorenzo a Sky: "Dopo 3 sconfitte il morale non è al massimo, ma la testa è alta"

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Di Lorenzo ammette il momento difficile del Napoli ma invita il gruppo a reagire.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 del Maradona contro l'Arsenal: "Sapevamo di aver di fronte una grande squadra con grande qualità, ci siamo difesi bene anche se a volte un po' troppo bassi. Loro poi sono bravissimi nello stretto e noi potevamo fare meglio nell'ultimo passaggio. Dispiace per il risultato, ora abbiamo 7 partite per passare il turno".

Terza sconfitta consecutiva, un momento da gestire anche psicologicamente…

"Dopo 3 sconfitte il morale non è al massimo, ma dobbiamo continuare a lavorare e a seguire quello che ci chiede il mister. Qui i dettagli fanno la differenza e noi per migliorare dobbiamo eliminare questi errori".

L'atteggiamento è stato giusto...

"La testa è alta. Le tre sconfitte non ci lasciano contenti ma lavoriamo per fare meglio, l'obiettivo è questo. Vogliamo fare bene già dalle prossime partite, questo gruppo ha sempre risposto dal punto di vista dell'atteggiamento e dello spirito. Avevamo di fronte una squadra importante ma noi ci siamo difesi sempre come gruppo e questo è un aspetto importante".