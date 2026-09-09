Ghoulam ci crede: "Il Maradona darà una spinta in più, sarebbe bello centrare la 100esima vittoria"

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Ghoulam presenta Napoli-Arsenal e punta sulla spinta del Maradona per la centesima vittoria europea.

Torna protagonista la Champions League e, dopo la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid, questa sera sarà il turno del Napoli di Massimiliano Allegri, impegnato contro l’Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona. Dagli studi di Sky Sport, l’ex esterno azzurro Faouzi Ghoulam ha analizzato il momento delle due squadre, evidenziando soprattutto la differenza di fiducia con cui arrivano alla sfida.

Ghoulam: "Sarebbe un bel regalo centrare la centesima vittoria nelle coppe europee".

"Sicuramente il Napoli vuole fare meglio, l'anno scorso non è stato buono. Oggi in più rispetto all'Arsenal il Napoli avrà la spinta del Maradona. L'Arsenal è partito con 4 vittorie contro squadre importanti, il Napoli ne ha perse due, arrivano con due idee di calcio diverse e con livelli di fiducia differenti dopo il ko contro l'Inter. Il Maradona darà però una spinta in più e sarebbe un bel regalo quello di centrare la centesima vittoria nelle coppe europee proprio stasera".