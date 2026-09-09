Zola: "Ho capito perché Allegri gioca con Lobotka e Gilmour, De Bruyne sarà determinante"

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Zola presenta Napoli-Arsenal e indica De Bruyne come possibile uomo decisivo per gli azzurri.

L'ex numero 10 azzurro Gianfranco Zola questa sera è allo stadio Maradona per commentare Napoli-Arsenal di Champions League per Prime Video. E nel pre-partita ha dato le sue considerazioni sul match: "Napoli è un posto speciale e lo dicono tutte le persone che ci hanno giocato. Città e gente meravigliose, che ti fanno sentire orgoglioso di farne parte. Ho avuto anche la fortuna di vincerci un campionato".

Cosa si aspetta questa sera dagli azzurri?

"Il Napoli oggi ha una sfida estremamente difficile, contro una delle squadre più complete d'Europa. Dovranno ripetere i 70 minuti iniziali visti con l'Inter, giocando anche con ritmi più alti. Sarà un test importante perché in molte occasioni i duelli individuali possono determinare il risultato e in questo l'Arsenal è tra i migliori".

Che si immagina potrà proporre il Napoli in campo?

"Provavo a interpretare le parole di Allegri e capisco perché ci siano Lobotka e Gilmpur, due giocatori bassi e bravi col pallone. Puntano a evitare la prima pressione dell'Arsenal, che ha una fase di riaggressione organizzata ed efficace. Così potrebbero aprirsi spazi importanti in contropiede".

Quale può essere la chiave tattica del Napoli?

"Per me De Bruyne sarà determinante, prima a ripulire la palla e poi magari a innescare Hojlund o Politano con qualità".