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Arteta in conferenza stampa: leggi qui le sue parole

Arteta in conferenza stampa: leggi qui le sue parole
Oggi alle 23:00Le Interviste
di Daniele Rodia
Mikel Arteta, conferenza stampa del tecnico dell'Arsenal dopo il match di Uefa Champions League giocato contro il Napoli al Diego Armando Maradona

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match tra Napoli ed Arsenal terminato a favore dei Gunners per 0-1. A breve le sue parole su TuttoNapoli