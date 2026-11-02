Allegri in discussione? Scotto spiega: "Ecco perché non si parla di esonero..."

Giovanni Scotto analizza il momento difficile del Napoli e la posizione di Allegri, tra delusione per i risultati, mancanza di identità e infortuni.

Il momento negativo del Napoli alimenta le discussioni sulla posizione di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta contro la Juventus. Il giornalista Giovanni Scotto, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha fatto il punto sulla situazione del tecnico azzurro, soffermandosi sulla delusione per il rendimento della squadra e sul peso dell'emergenza infortuni.

Scotto: "Non si parla di esonero di Allegri, ma c'è molta delusione"

"Non si parla di esonero perché non c'è il tempo, c'è molta delusione. È arrivato con pregiudizi negativi, che sta confermando con i fatti. Non ha fatto come Conte lo scorso anno, con il Napoli che era in vetta a un certo punto. Allegri ha centrato risultati interessanti ma ha perso dei big match, qualche vittoria ma manca ancora identità di squadra. Gli infortuni stanno incidendo molto", le parole di Giovanni Scotto.