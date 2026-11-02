Bucciantini: "Il Napoli è il club che sbaglia meno da 20 anni, ma ora ADL..."

Marco Bucciantini difende Allegri e critica alcune scelte di mercato del Napoli, soffermandosi sulla gestione di De Laurentiis e Conte

Le responsabilità di Massimiliano Allegri nella crisi del Napoli continuano a dividere gli opinionisti. Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, ha difeso la scelta del tecnico di accettare la proposta azzurra, puntando invece il dito contro alcuni errori commessi dalla società e la gestione del mercato durante l'esperienza di Antonio Conte.

Bucciantini: "Non condanno Allegri, De Laurentiis con Conte è andato oltre il suo modo di lavorare"

"Allegri ha sbagliato ad accettare il Napoli? Dopo aver finito il campionato come l'ha finito il Milan, e il Napoli ti offre tre anni di contratto, non conosco un eroe che avrebbe detto di no. Anche se l'organico non ti piace. Ti ritrovi un triennale piuttosto ricco, una squadra di vertice: ha provato a condizionare il mercato ma non ce l'ha fatta. Io non mi sento di condannarlo. Il Napoli ha fatto degli errori clamorosi. Basti pensare a Zielinski: quante partite ha saltato in carriera? Anguissa, che è più giovane, ne ha saltato 150 in più. Ma se in questi 20 anni il Napoli è la squadra molto vicina a Juve, Inter e Milan, andate a vedere i bilanci di queste altre società... Il Napoli in 20 anni è la società che ha fatto meno errori, quest'anno no perché De Laurentiis con Conte è andato oltre il suo modo di lavorare. E secondo me se ne è pentito. Però questa squadra resta forte", le parole di Marco Bucciantini.