Marolda: "Esonero Allegri? Conte ha prosciugato le casse di ADL..."

Francesco Marolda analizza la situazione economica del Napoli e critica la mancata ricostruzione della squadra dopo l'addio di Conte

Il futuro di Massimiliano Allegri e le difficoltà del Napoli continuano a far discutere. Il giornalista Francesco Marolda, intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, ha espresso le proprie perplessità sull'ipotesi di un esonero del tecnico, soffermandosi sulle risorse economiche della società e sulle scelte effettuate dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo la fine dell'esperienza di Antonio Conte.

Marolda: "Conte ha prosciugato le casse societarie, ADL doveva avere il coraggio di ricostruire"

Sulla possibilità di esonerare Allegri, Marolda ha dichiarato: "Il Napoli rispetto all’anno del decimo posto non ha soldi da buttare, viene da due anni in cui Conte ha prosciugato le casse societarie. Oltre che la squadra fisicamente. ADL dopo Conte non ha avuto il coraggio di dire ricostruiamo per 2-3 anni e ricominciamo con dei giovani".