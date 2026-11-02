Orlando: "Allegri non è il tecnico giusto, è scarico dopo la delusione al Milan"

Massimo Orlando critica la scelta di Allegri per il Napoli e analizza le difficoltà del tecnico, soffermandosi anche sugli infortuni

La crisi del Napoli finisce nel mirino di Massimo Orlando. L'ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha espresso forti perplessità sulla scelta di affidare la panchina azzurra a Massimiliano Allegri, ritenendo che le difficoltà della squadra vadano oltre l'emergenza infortuni. Nel corso del suo intervento, Orlando ha parlato anche della vittoria della Juventus sul Napoli e delle ambizioni del Milan.

Napoli, con questi numeri Allegri è davvero intoccabile?

"Al netto degli infortuni, che incidono, l'errore è a monte. Secondo me è stato preso un allenatore che è arrivato scarico, e lo ha detto dopo la partita con la Roma che ha ancora in testa quello che è successo al Milan. È arrivato deluso e che non riesce ad essere empatico con i suoi giocatori. Anche il pubblico non ha molta fiducia, è una situazione che alterna buone partite ad altre come ieri sera in cui è rinunciataria. Dico che è stato preso l'allenatore sbagliato per gestire questa squadra".

Che significa la vittoria della Juve sul Napoli?

"Ieri contavano solo i tre punti, non si poteva pensare al gioco, all'estetica, perché Juve e Napoli sono in condizioni difficili di classifica, anche con la contestazione parlando di Juve. Credo che se non si stacca di tanto dalle squadre che contano, quando rientreranno tutti la Juve può giocarsi la chance per il quarto posto. Punta? Non credo faranno un investimento lì a gennaio. Chi c'è in giro adesso che può arrivare?"

Milan, vittoria che cambia prospettive?

"Quando sono al completo possono lottare per la Champions, per lo Scudetto non è pronto questo Milan perché non ha la rosa adatta. C'è entusiasmo, lo vedo. Se rimani lì attaccato e compri davvero a gennaio per completare la rosa, che resta problematica, allora il Milan può giocarsela. Ma non credo lo Scudetto".