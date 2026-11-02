Caiazza: "Il Napoli ha giocato solo 30' e la formazione iniziale era di tutto rispetto!"

Salvatore Caiazza analizza la sconfitta del Napoli contro la Juventus, soffermandosi sulle responsabilità di Allegri e sulle difficoltà della rosa

La sconfitta contro la Juventus ha evidenziato ancora una volta le difficoltà del Napoli di Massimiliano Allegri, alle prese con un'emergenza infortuni sempre più pesante. Il giornalista Salvatore Caiazza, intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, ha analizzato la prestazione degli azzurri, sottolineando le responsabilità del tecnico senza però considerare l'esonero una soluzione ai problemi attuali.

Caiazza: "Allegri ha colpe al di là degli infortuni"

"Nel primo tempo hai schierato una formazione che era di tutto rispetto: Di Lorenzo e Olivera sulle corsie esterne, Rafa Marin e Marianucci, a centrocampo Anguissa, De Bruyne e McTominay, in attacco Lucca con Politano e Lang. Cioè, tutto sommato una squadra che se la poteva giocare, se l'è cominciata a giocare fino alla mezz'ora. Poi, dalla mezz'ora in poi, hai fatto quattro tocchi in area di rigore avversaria, hai fatto un xG di 0,11, non hai fatto un tiro in porta. E quindi viene da chiedersi: sicuramente Allegri ha l'alibi degli infortuni, ma qualche colpa ce l'ha anche lui. E non solo quella, secondo me, di aver accettato a priori e a prescindere il Napoli, pur sapendo, e non so se lo sapeva, che non gli facevano il mercato".

Caiazza: "Esonero Allegri? Una stupidaggine"

Sulla possibilità di cambiare allenatore, Caiazza ha concluso: "Secondo me pensare di cambiare allenatore oggi è una stupidaggine, perché chiunque arriva non è che ha la bacchetta magica e tutti gli infortuni tornano improvvisamente", le parole di Salvatore Caiazza.