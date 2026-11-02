Crisi Napoli, Braglia perplesso: "Società lasciva! Ha ancora voglia di primeggiare?"

Simone Braglia critica la scelta di Allegri e la gestione societaria del Napoli, esprimendo dubbi sulle ambizioni di De Laurentiis

Il momento difficile del Napoli alimenta le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri e della società azzurra. L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, ha espresso forti perplessità sulla scelta del tecnico livornese, mettendo in discussione anche le ambizioni e la gestione del presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, con questi numeri Allegri è davvero intoccabile?

"La società ha voglia di primeggiare ancora? Vedo una società lasciva. Bisogna acquistare giocatori di valore. Allegri ha responsabilità, sicuramente, non lo avrei mai preso e non gli avrei fatto tre anni di contratto a un tecnico che negli ultimi anni non ha convinto, però anche se andavi su un tecnico nuovo, magari Italiano, devi capire cosa vuole fare la società. Vedo un presidente più distaccato".

Che significa la vittoria della Juve sul Napoli?

"Troppe volte è stata discontinua la Juve, la conferma serve nelle prossime partite. Troppo facile dare un giudizio ora. È ingiudicabile, serve continuità da parte dei giocatori, che devono mettere in pratica quello che chiede l'allenatore nelle prossime partite".